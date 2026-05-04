تعتمد تقنية الموجات فوق الصوتية على إرسال موجات صوتية عالية التردد إلى داخل الجلد، حيث تتحول إلى اهتزازات دقيقة جدًا تصل إلى طبقات مختلفة بحسب قوة التردد المستخدم. هذه الاهتزازات تعمل على تحفيز الأنسجة بشكل غير جراحي، مما يساهم في تحسين مظهر البشرة تدريجيًا.

تختلف التأثيرات حسب عمق الاختراق؛ فالترددات المنخفضة تصل إلى طبقات أعمق وتساعد على دعم راحة الجلد وتعزيز امتصاص المنتجات، بينما الترددات الأعلى تركز على السطح لتحسين الملمس والإشراقة.

كما أن هذه الموجات تُحدث نوعًا من «التحفيز الميكروي» داخل الجلد، يشبه تدليكًا دقيقًا للخلايا، ما يدعم الدورة الدموية ويعزز مظهر النضارة مع الاستخدام المنتظم.



وعلى عكس بعض التقنيات الأخرى، لا تعتمد هذه الآلية على الحرارة أو التيارات الكهربائية، بل على طاقة ميكانيكية لطيفة، ما يجعلها خيارًا منخفض المخاطر نسبيًا للاستخدام المستمر ضمن الروتين اليومي.

لكن في المقابل، تبقى نتائجها تدريجية ومحدودة نسبيًا مقارنة بالتقنيات الطبية المتقدمة، إذ إن شدة الطاقة وعمق الوصول في الأجهزة المنزلية أقل بكثير من الأجهزة المستخدمة في العيادات.