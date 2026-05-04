في ظهور لافت خلال الجولة الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2، اختارت Simone Ashley أن تعيد إحياء قطعة أرشيفية من دار Chloé تعود إلى ربيع 2001، في خطوة تعكس تصاعد حضور الأزياء القديمة ضمن مشهد الموضة المعاصر.

الإطلالة تميزت بفستان تركوازي بقصّة غير متناظرة على الكتف الواحد، مزين بطبعات بيضاء ناعمة، مع تصميم ينساب على الجسم بطريقة طبيعية تعكس أسلوب أوائل الألفينات، حيث البساطة الممزوجة بأنوثة واضحة. هذا النوع من القصّات كان بارزًا على منصات العرض في تلك الفترة، ويعود اليوم بروح أكثر حداثة من خلال تنسيق مختلف وإكسسوارات معاصرة.

المقارنة بين إطلالة المنصة الأصلية والإطلالة الحالية تكشف عن تحوّل ذكي في التقديم؛ فبينما اعتمد العرض القديم على طابع أكثر جرأة من حيث الإكسسوارات والحزام العريض، جاءت النسخة الحديثة أخف وأكثر نعومة، مع تركيز على القصة نفسها دون مبالغة، ما منحها قابلية أكبر للارتداء في سياق اليوم.