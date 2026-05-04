تشهد موضة ربيع 2026 تحولاً واضحاً نحو الإكسسوارات الجريئة، إذ برزت حقيبة بنقشة الفهد كأحد أبرز الاتجاهات التي تعيد الحيوية للمظهر العام، بعد فترة سيطر فيها أسلوب «الترف الهادئ» القائم على البساطة والألوان المحايدة.

هذا التوجه الجديد لا يعتمد على القطعة كعنصر مكمل فقط، بل يجعلها محور الإطلالة بالكامل. فقد ظهرت Sarah Pidgeon وهي تنسّق حقيبة بطبعة الفهد مع ملابس يومية بسيطة، ما منح الإطلالة طابعاً لافتاً دون مبالغة. كما اعتمدت Jennifer Lawrence حقيبة تحمل نفس النقشة ضمن إطلالة حيادية، لتؤكد أن الإكسسوار أصبح العنصر الأقوى بصرياً في اللوك.

ولم يقتصر الاتجاه على الإطلالات النسائية، إذ دخل أيضاً في الأزياء غير المرتبطة بجندر محدد، مع ظهور Harry Styles وهو يحمل حقيبة بنفس النقشة بأسلوب كاجوال، ما يعكس توسّع هذا الترند ليشمل مختلف الأساليب والهويات.

يعكس هذا الانتشار عودة واضحة لروح الماكسيماليزم (Maximalism)، إذ يتم استبدال البساطة المفرطة بعناصر أكثر جرأة وتعبيراً. ولم تعد النقشات الحيوانية مجرد تفصيل ثانوي، بل أصبحت وسيلة لإضافة شخصية قوية وفورية للإطلالة، حتى عند تنسيقها مع قطع كلاسيكية أو يومية.