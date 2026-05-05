تصدّر النجم سالم الدوسري قائد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مجموعة مميزة تضم 7 مساعدين للقرعة، سيقدمون الدعم لداتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي سيتولى إدارة مراسم سحب قرعة النسخة الـ19 من البطولة، بمشاركة أفضل 24 منتخباً في القارة.



ويُعد الدوسري، الفائز الحالي بجائزة أفضل لاعب في آسيا، أحد أبرز نجوم الكرة الآسيوية، إذ توّج بالجائزة للمرة الثانية عام 2025 بعد فوزه الأول في 2022. ويُعتبر النجم البالغ من العمر 34 عاماً أحد أعمدة نادي الهلال والمنتخب السعودي، إذ خاض أكثر من 100 مباراة دولية، ويسعى لقيادة «الأخضر» نحو اللقب القاري الرابع على أرضه في عام 2027.



كما سيتواجد الأسطورة اليابانية ناكاتا (49 عاماً)، الذي لا يزال اسماً لامعاً في آسيا رغم اعتزاله عام 2006، إذ كان أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين متتاليتين عامي 1997 و1998، وهو إنجاز لم يتكرر حتى الآن. وبرز ناكاتا، لاعب الوسط المهاري، مبكراً عندما سجل هدف الفوز لنادي بيلماري هيراتسوكا (شونان بيلماري حالياً) في كأس الكؤوس الآسيوية عام 1995 خلال موسمه الاحترافي الأول وهو في سن 18 عاماً، قبل انتقاله إلى إيطاليا، إذ تألق مع بيروجيا وحقق شهرة كبيرة مع روما، عندما توّج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2000-2001، الذي يُعد آخر ألقاب النادي في المسابقة. كما لعب لاحقاً مع بارما وبولونيا وفيورنتينا وبولتون، وسجل 11 هدفاً في 77 مباراة دولية مع منتخب اليابان، وشارك في 3 نسخ من كأس العالم.



كما تضم قائمة المشاركين مدرب منتخب الأردن جمال السلامي، الذي دخل تاريخ كرة القدم الأردنية بعدما قاد المنتخب إلى التأهل التاريخي الأول لكأس العالم في يونيو 2025. ونجح المدرب المغربي (55 عاماً)، الذي تولى المهمة قبل عام، في قيادة الفريق أيضاً إلى بلوغ نهائي كأس العرب للمرة الأولى في كانون ديسمبر الماضي، ويتطلع لقيادة وصيف كأس آسيا قطر 2023 خطوة إضافية في نسخة 2027.



وفي استمرار لحضور الحكمات المتميزات في هذه الفعالية، تشارك كيم يو-جونغ، إحدى أبرز حكمات القارة، التي أدارت نهائي كأس آسيا للسيدات أستراليا 2026 في مارس. وحصلت كيم على الشارة الدولية عام 2018، وقد شاركت في إدارة العديد من البطولات، من بينها كأس آسيا تحت 23 عاماً، وكأس آسيا للسيدات تحت 20 عاماً، وكأس آسيا تحت 17 عاماً، ودوري أبطال آسيا للسيدات، ودوري أبطال آسيا الثاني، إضافة إلى كأس العالم للسيدات.



ويمثل المملكة العربية السعودية أيضاً في الحفل لاعب كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة يزن سيفين، الذي تألق مع منتخب بلاده ويعمل سفيراً لمعهد الأبحاث في الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وتضم قائمة مساعدي القرعة كذلك المؤثر لي يوهانغ من الصين، وهو لاعب محترف سابق، إلى جانب الفيتنامي نغوين مينه هاي.