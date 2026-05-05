سيتوافد نجوم المنتخبات الوطنية في قارة آسيا إلى المملكة العربية السعودية يوم السبت الـ9 من مايو؛ لاكتشاف طريقهم نحو المجد القاري، إذ ستتجه أنظار القارة إلى الدرعية، الواقعة على الأطراف الشمالية الغربية للعاصمة الرياض حيث تُقام مراسم سحب القرعة النهائية لبطولة كأس آسيا السعودية 2027، التي تمثل النسخة الـ19 من درة بطولات القارة.



التاريخ والإرث



في أجواء تجمع بين عظمة التاريخ السعودي وحجم حدث رياضي عالمي، تُقام مراسم سحب القرعة النهائية في قصر سلوى، المعلم التاريخي البارز الذي كان مقراً للحكم في الدولة السعودية الأولى على مدار 4 عقود.



ويقع القصر في حي الطريف، المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010، في الدرعية، وقد أُسس عام 1766م على يد الإمام الثاني للدولة السعودية الأولى الإمام عبدالعزيز بن محمد، ليكون المركز السياسي والإداري للدولة. ويمتد القصر على مساحة تزيد على 10,000 متر مربع، ولا يزال أكبر مبنى قائم في المدينة، كما شهد العديد من المحطات المهمة في تاريخ الدولة السعودية الأولى.



ويتميّز قصر سلوى بطرازه النجدي الفريد، إذ يضم جدراناً شامخة ونوافذ مثلثة زخرفية مميزة وساحات واسعة. ويُعد شاهداً على عمق التراث في المملكة، ويُعتقد أن اسمه مشتق من كلمة «سلوى»، التي تعني الراحة والطمأنينة، إذ يمنح المبنى زواره شعوراً بالسكينة والهدوء.



مستويات القرعة



من بين 24 منتخباً يتنافسون على اللقب القاري، تم تأكيد مشاركة 23 منتخباً بعد سلسلة طويلة من التصفيات استمرت 3 أعوام. وسيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان في الـ4 من يونيو 2026 لتحديد المتأهل.



وسيتم توزيع المنتخبات على 4 مستويات، يضم كل منها 6 منتخبات، وذلك وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ الأول من أبريل. وبعد ذلك، سيتم سحب المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، من المجموعة الأولى إلى السادسة.



ولضمان خوض السعودية المباراة الافتتاحية، تم وضع الدولة المضيفة في المركز الأول ضمن المستوى الأول، وستكون أول من يتم سحبه. وجاءت المستويات على النحو التالي:



- المستوى الأول: السعودية (التصنيف العالمي: 61)، اليابان (18)، إيران (21)، جمهورية كوريا (25)، أستراليا (27)، أوزبكستان (50)



- المستوى الثاني: قطر (55)، العراق (57)، الأردن (63)، الإمارات (68)، عُمان (79)، سوريا (84)



- المستوى الثالث: البحرين (91)، تايلند (93)، الصين (94)، فلسطين (95)، فيتنام (99)، طاجيكستان (103)



- المستوى الرابع: قرغيزستان (107)، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (118)، إندونيسيا (122)، الكويت (134)، سنغافورة (147)، لبنان (108)/اليمن (149)



منتخب السعودية يتطلع للظفر باللقب على أرضه



للمرة الأولى في تاريخها، تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس آسيا، لتكون المرة الرابعة فقط التي يستضيف فيها منتخب سبق له التتويج باللقب البطولة، بعد جمهورية كوريا (1956 و1960)، وإيران (1968 إلى 1976)، وقطر (2019 و2023).



وتُعد السعودية الدولة المستضيفة رقم 16 في تاريخ البطولة، وقد تصبح ثامن منتخب يتوج باللقب على أرضه إذا نجحت في إضافة لقب رابع إلى ألقابها الثلاثة التي حققتها أعوام 1984 و1988 و1996، وهو إنجاز سيعادل به المنتخب السعودي الرقم القياسي لليابان كأكثر المنتخبات تتويجاً باللقب.



ومنذ مشاركته الأولى المظفرة عام 1984، لم يغِب «الأخضر» عن أي نسخة من البطولة القارية، إذ يستهل مشاركته الـ12 على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، من خلال المباراة الافتتاحية المقررة في الـ7 من يناير 2027. ويتسع الملعب لـ72,000 متفرج، ويُعد الأكبر بين 8 ملاعب تستضيف مباريات البطولة، التي تشمل 4 ملاعب أخرى في العاصمة، إضافة إلى ملعبين في جدة وملعب واحد في الخبر.



وجوه مألوفة، وتأهل تاريخي



لا تخلو قائمة المنتخبات المشاركة من الأسماء المألوفة لعشاق كرة القدم الآسيوية، إذ شارك 20 منتخباً من أصل 23 تم تأكيدها في نسخة 2023. ومن بينها المنتخبان الأكثر مشاركة في النهائيات برصيد 16 مرة لكل منهما: إيران وجمهورية كوريا. وقد حققت إيران هذا الرقم من خلال مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي، كما تبقى المنتخب الوحيد الذي توّج باللقب ثلاث مرات متتالية (1968 و1972 و1976).



أما المنتخبات الثلاثة التي لم تشارك في النسخة السابقة فهي: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والكويت وسنغافورة، حيث تعود آخر مشاركاتها إلى أعوام 2019 و2015 و1984 على التوالي. وقد يرتفع العدد إلى 4 في حال تأهل اليمن، الذي كانت مشاركته السابقة في نسخة 2019.



وشكّل تأهل سنغافورة لحظة تاريخية، إذ كانت مشاركتها الوحيدة السابقة عندما استضافت البطولة عام 1984، وبالتالي فإن فوز الفريق الحاسم في نوفمبر الماضي أهله لأول مرة في تاريخه عبر التصفيات.