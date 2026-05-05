أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية الجهة المسوقة لرالي داكار السعودية، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف وزارة الرياضة، إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بكشف مسار رالي داكار السعودية 2027، الذي سيعقد في مدينة باريس، وذلك تزامناً مع استضافة المملكة للنسخة الثامنة على التوالي من رالي داكار.



ويشهد المؤتمر حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس منصور بن علي المقبل، والرئيس التنفيذي لشركة ASO يان لو موينر، ومدير الرالي ديفيد كاستيرا، إضافة إلى مشاركة ممثلي وسائل الإعلام الدولية.



وسيتضمن المؤتمر استعراض تفاصيل المسار الجديد، إلى جانب أبرز المحطات والتجارب التي ستشهدها النسخة المقبلة من الرالي، بما يعكس تطور الحدث واستمرارية تنظيمه في المملكة، ويعزز مكانتها بوصفها وجهة عالمية لرياضة المحركات.



ويأتي كشف مسار رالي داكار السعودية 2027 امتداداً لنجاحات النسخ السابقة، وترسيخاً لمكانة المملكة العربية السعودية موطناً لرياضة المحركات ومركزاً عالمياً لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية، في ظل ما تحظى به من بنية تحتية متقدمة وخبرات تنظيمية متراكمة.



ومن المتوقع أن يحظى المؤتمر بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام الدولية، في ظل الاهتمام المتزايد برالي داكار، وما يمثله من منصة عالمية تجمع بين التحدي الرياضي والتنوع الجغرافي والثقافي، ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية، والتي تُوّج بلقبها السائق ناصر العطية، في واحدة من أكثر النسخ تنافسية وحماساً.