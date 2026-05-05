برّأت محكمة الجنايات الاقتصادية في القاهرة رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور من تهمة السب والقذف المقامة ضده من الإعلامي عمرو أديب، لتغلق بذلك فصلاً قانونياً امتد بين الطرفين على مدار سنوات من الخلافات الإعلامية والقضائية.

نهاية نزاع قضائي مطول

أسدلت المحكمة الستار على واحدة من أبرز القضايا المتبادلة بين الطرفين، وشهدت تصعيداً إعلامياً حاداً وتبادلاً للاتهامات والتصريحات عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.

خلفية الحكم

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور لمدة شهر وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر وسائل التواصل، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم.

بلاغات متبادلة وتحقيقات قضائية

القضية لم تكن من طرف واحد، إذ سبق لمرتضى منصور أن تقدم ببلاغ ضد عمرو أديب، اتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير، قبل أن تخضع الوقائع للفحص القانوني وتحال لاحقاً إلى المحكمة.

إغلاق الملف قضائياً

وبصدور حكم البراءة، تُطوى صفحة النزاع القضائي بين الطرفين في هذه القضية، بعد مسار قانوني شهد تبادلاً للاتهامات وتطورات متسارعة داخل أروقة القضاء.