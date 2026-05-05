أثارت الفنانة جنات حالة من القلق بين جمهورها، بعد ظهورها في منشور غامض من داخل أحد المستشفيات، اكتفت فيه بطلب الدعاء دون الكشف عن أي تفاصيل حول حالتها الصحية.

صورة من المستشفى ورسالة مقتضبة

ونشرت جنات عبر خاصية «القصص» على حسابها في «إنستغرام» صورة لها أثناء خضوعها للفحص الطبي، مرفقة بعبارة قصيرة:«ادعولي»، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة الوعكة الصحية التي تمر بها.

التفاعل جاء واسعاً من جمهورها، الذي انهالت تعليقاته بالدعاء متمنياً لها الشفاء العاجل، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حتى الآن.

نشاط فني متزامن مع الأزمة

وتأتي هذه التطورات الصحية في وقت تشهد جنات نشاطاً فنياً لافتاً، بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «أنت صح».

نجاح سريع لـ«أنت صح»

وحققت الأغنية الجديدة انتشاراً ملحوظاً، إذ تجاوزت حاجز المليون مشاهدة خلال أربعة أيام فقط من إطلاقها عبر منصة «يوتيوب»، ما يعكس تفاعلاً واسعاً مع العمل.

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان كريم نيازي، وتوزيع يوسف حسين.

بين القلق والنجاح

وبين رسالتها المقتضبة من المستشفى ونجاح أحدث أعمالها، تبقى حالة جنات الصحية محل اهتمام جمهورها، في انتظار أي تحديثات رسمية تطمئن محبيها.