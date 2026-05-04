ريم الفيصل تحاور الضوء واللون في معرض «أرض الحجيج والشعراء» بجدة

كشفت صالة «مساحة وصل الفنية» بجدة ملامح التحول الفني الجديد في مسيرة الأميرة ريم الفيصل، من خلال معرضها الشخصي «أرض الحجيج والشعراء»، الذي يشرع أبوابه حالياً أمام المتذوقين. ويمثل هذا المعرض نقطة فارقة في تجربة الفنانة، حيث تودع فيه «أحادية الأبيض والأسود» التي ميزت مسيرتها الدولية لتبحر لأول مرة في عالم الصور الملونة مجسدةً بهاء الأمكنة وجلالها بإحساس بصري أعمق ينسج خيوط الضوء بين خطى الحجيج وأخيلة الشعراء.

المعرض الذي دشن فعالياته يوم الخميس الماضي (30 أبريل) ويستمر لمدة شهرين يضرب موعداً مع المهتمين في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس القادم 7 مايو 2026، لحضور حفل توقيع كتاب الفنانة (States of Light) الصادر عن دار (Skira Editore) بميلانو، وذلك في مقر الصالة. وتأتي هذه التظاهرة لتعكس ثراء تجربة ريم الفيصل، حفيدة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-، التي زاوجت بين دراسة الأدب العربي بجامعة الملك عبدالعزيز وعلوم التصوير الفوتوغرافي في معهد «سبيوس» بباريس، ما صاغ هويتها كمصورة رائدة بلغت أصداء أعمالها كبرى المتاحف العالمية في سيول ورام الله وعمان.

وتستلهم «ريم» في أعمالها لغة فوتوغرافية فريدة تحاور فلسفة الفن الإسلامي وروح الشعر العربي، وهي الرؤية التي وثقت من خلالها رحلاتها الوجدانية في الصين ومصر وإيطاليا وتركيا واليابان، فضلاً عن ريادتها في توثيق رحلة الحج بمنظور ثقافي وديني عميق.

يذكر أن الفنانة أسست «غاليري الربع الخالي» في دبي كأول منصة متخصصة في فن التصوير بالمنطقة، كما حازت على وسام الشرف الوطني الفرنسي (ليجيون دونور) عام 2009 تقديراً لإسهاماتها الفنية الدولية.