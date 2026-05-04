أثارت تصريحات المدرب نور الدين بن زكري حالة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية، بعد حديثه المثير في أحد اللقاءات، والذي اعتبره البعض تقليلاً من مستوى منتخب الأردن، ما فتح باب الانتقادات وردود الفعل الغاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وكان من أبرز المتفاعلين مع تلك التصريحات، لاعب المنتخب الأردني موسى التعمري، الذي عبّر عن استيائه بشكل واضح، مؤكدًا أن ما قيل «غير محترم»، ومشدّدًا على أن المنتخب الأردني يحظى بالاحترام، ولا يمكن التقليل منه، مضيفًا أن الرد سيكون داخل الملعب، في إشارة إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر في كأس العالم 2026.



تصريحات التعمري لاقت تفاعلًا واسعًا، خصوصا مع حدّتها، حيث تساءل في حديثه عن هوية المدرب، مستغربًا صدور مثل هذه التصريحات، قبل أن يؤكد أن الرد سيكون عمليًا في المباراة.



وفي تطور لاحق، نشر التعمري بيانًا عبر حسابه الرسمي، قدّم فيه اعتذارًا لجماهير نادي الشباب، موضحًا أنه لم يقصد الإساءة، وأن حديثه كان موجّهًا لشخص محدد فقط، مشيرًا إلى أنه أخطأ في طريقة التعبير.



وأكد التعمري في اعتذاره احترامه الكبير لنادي الشباب وجماهيره، قائلًا إن النادي «فوق الرأس»، مطالبًا بقبول اعتذاره، كما شدد على أن حديثه عن مباراة الجزائر جاء في إطار المنافسة الرياضية، دون التقليل من المنتخب أو الشعب الجزائري.



واختتم اللاعب رسالته بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الأردن والجزائر، مشيرًا إلى أن مقطع الفيديو المتداول لم يُظهر كامل حديثه، ما تسبب في سوء فهم تصريحاته.



وتبقى هذه الواقعة مثالًا جديدًا على حساسية التصريحات الإعلامية في الوسط الرياضي، ومدى تأثيرها السريع على الجماهير، خصوصا في ظل التفاعل الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.