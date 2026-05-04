أكد مدرب فريق القادسية الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، صعوبة مواجهة فريقه أمام النصر، مشيرًا إلى أن المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ31 من الدوري السعودي للمحترفين لم تكن سهلة، في ظل جودة المنافس.



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اللقاء، أن لاعبي القادسية قدموا أداءً مميزًا، مؤكدًا أن التطور الذي شهده الفريق خلال الأشهر الأربعة الماضية لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، في ظل العمل المستمر على بناء الفريق وتعزيز هويته الفنية.



وبيّن رودجرز أن فريقه أظهر مستوى عاليًا من التنظيم والضغط، ونجح في استغلال الفرص المتاحة، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع عددًا من الفرص الخطرة، معربًا عن سعادته بالأداء الجماعي والروح التي ظهر بها اللاعبون.



وأشاد بمستوى عدد من اللاعبين، من بينهم محمد أبو الشامات وعبدالله سالم، إضافة إلى البدلاء الذين أسهموا في تعزيز أداء الفريق خلال اللقاء، مؤكدًا أن العمل مستمر لبناء فريق أكثر قوة وتنافسية في الموسم القادم.



وأشار إلى أن القادسية يسير في الطريق الصحيح ضمن مشروعه الفني، بعد أن وصل إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، مؤكدًا تطلعه لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المتبقية من الموسم.



من جانبه، أوضح مدرب النصر خورخي خيسوس أن فريقه كان يدرك صعوبة المواجهة، في ظل ضغط المباريات خلال الموسم، مشيرًا إلى أن النتيجة لا تعكس طموحات الفريق.



وأكد أن النصر لا يزال في صدارة الترتيب، وأن المرحلة القادمة تتطلب استعادة جاهزية اللاعبين بدنيًا، والعمل على تصحيح الأخطاء، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على العودة بشكل أقوى في المباريات القادمة.