في إنجازٍ علمي يغير قواعد اللعبة، نجح القمر الصناعي «SWOT» التابع لوكالة ناسا في التقاط أول صورة عالية الدقة لتسونامي هائل في المحيط الهادئ، كاشفةً حقائق مخيفة هزت الأوساط العلمية. ما رصده القمر الصناعي لم يكن مجرد موجة، بل «سلوكاً معقداً» كذب فرضيات استمرت لعقود.

«وحش المحيط» الذي فضح النماذج القديمة

بعد زلزال مروع بلغت شدته 8.8 درجة ضرب منطقة «كامتشاتكا» الروسية في يوليو الماضي. وبينما كان العلماء يراقبون الموجات العملاقة عبر الأدوات التقليدية، أرسل «SWOT» بيانات غيرت كل شيء. أثبتت هذه الصور أن التسونامي لا يتحرك كموجة واحدة متماسكة كما اعتقدنا طوال العقود الماضية، بل «يتفكك» إلى أجزاء ويتداخل مع موجات أخرى أثناء رحلته، مما يجعل التنبؤ بسلوكه أصعب بكثير مما كان متوقعاً.

لطالما كان العلماء يظنون أن التسونامي ينتقل لمسافات طويلة كموجة مستقرة لا تتشتت. لكن بيانات ناسا الجديدة (المدعومة بقياسات العوامات البحرية) قلبت الطاولة، مؤكدة أن الطاقة الموجية تتوزع وتتغير بطريقة فوضوية. ولأن العلم لم يكن يرى «الصورة كاملة» من قبل، اكتشف العلماء أيضاً أن الصدع الزلزالي الذي أطلق هذه الموجات كان أضخم بـ 100 كيلومتر عما سجلته التقديرات السابقة!

وتُعد منطقة «كامتشاتكا» الروسية مصنعاً لأخطر موجات التسونامي في العالم. والآن، وبفضل هذه الرؤية الفضائية الدقيقة، يرى العلماء أننا دخلنا عصراً جديداً لم تعد فيه أنظمة الإنذار مجرد «تخمينات» تعتمد على قياسات الأعماق المتفرقة.

رصد لحظي: رؤية التسونامي وهو يتحرك من الفضاء.

دقة متناهية: تحويل الإنذار المبكر من «توقعات» إلى «حقائق مرئية».

تقليل الخسائر: فهم سلوك الموجات يعني فرصة أكبر للنجاة للمدن الساحلية.

هذا الاكتشاف ليس مجرد بيانات تقنية جديدة، إنه بداية تحول في كيفية رؤيتنا لكوكبنا. ولأول مرة، أصبح بإمكان البشر «مراقبة الكوارث الطبيعية وهي تتحرك من الفضاء». وبينما كانت النماذج القديمة «عمياء» عن رؤية تفاصيل المحيط، جاءت التكنولوجيا لتكشف أننا كنا نعيش في عالم أكثر تعقيداً وخُطورة مما تخيلناه.