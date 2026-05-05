سجل أبريل الماضي في فرنسا المرتبة الخامسة ضمن أكثر أشهر أبريل حرارة منذ قرن، إذ بلغ الفائض الحراري 2.3 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن البلاد شهدت خلال الفترة بين السادس والثامن من أبريل الماضي موجة حر مبكرة غير مسبوقة، سجلت خلالها أرقاماً قياسية في مناطق عدة بالغرب والجنوب الغربي، إذ بلغت درجة الحرارة 29.3 درجة مئوية في مدينة فان، فيما سجل أعلى رقم في مدينة أوسيغور بـ32.6 درجة مئوية، وهو مستوى استثنائي لأبريل.

وأضافت الهيئة أن رطوبة التربة السطحية تراجعت بشكل واضح بعد أن سجل فبراير أرقاماً قياسية من الرطوبة والفيضانات في غرب البلاد، مشيرة إلى أن التربة أصبحت حالياً شديدة الجفاف في المتوسط، وتشبه ما يفترض أن يكون في يونيو بدلاً من أبريل.

وعلى صعيد الأمطار، أشار البيان إلى أن أبريل شهد عجزاً حاداً في الهطول بلغ نحو 65% دون المعدل الطبيعي، في حين تجاوز الإشعاع الشمسي المعدلات المعتادة بنسبة 32%.