أصدرت لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قراراً يقضي بإيقاف الأمين العام السابق لاتحاد غويانا لكرة القدم، إيان ألفيس، عن جميع الأنشطة المرتبطة بكرة القدم لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت تورطه في قضايا تحرش جنسي بحق موظفات.

غرامة مالية وعقوبات صارمة

إلى جانب الإيقاف، فرض «فيفا» غرامة مالية على ألفيس بلغت 20 ألف فرنك سويسري (نحو 22 ألف دولار)، بعد إدانته بانتهاك مدونة الأخلاقيات، بما يشمل الإخلال بواجبات المنصب، وإساءة استخدام السلطة، وعدم احترام قواعد حماية السلامة الجسدية والنفسية.

تحقيقات وأدلة متعددة

وأوضح «فيفا» في بيان رسمي أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة شملت إفادات خطية من الضحايا، ووثائق مقدمة من اتحاد غويانا لكرة القدم، إضافة إلى مذكرات قدمها ألفيس الذي استقال من منصبه في عام 2024، إلى جانب أدلة أخرى جُمعت خلال التحقيق.

موقف حازم من الفيفا

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه: "نتبنى موقفاً صارماً ضد جميع أشكال الإساءة في كرة القدم"، مشيراً إلى أن الحظر دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين، على أن يتم تزويد ألفيس بالتفاصيل الكاملة للحكم خلال 60 يوماً، وفقاً للوائح مدونة الأخلاقيات.