كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى العراقية جريمة قتل مروعة، بعد أن حاول رجل إيهام السلطات بأن زوجته أقدمت على الانتحار داخل منزلها، في محاولة لإبعاد الشبهات عنه.

بلاغ مضلل ومحاولة تضليل التحقيق

بدأت القضية بعد تداول معلومات عن العثور على امرأة متوفاة داخل منزلها، وادعى الزوج أن الوفاة كانت نتيجة انتحار شنقاً. إلا أن التحقيقات الأولية سرعان ما أثارت الشكوك حول روايته.

الشرطة تكشف الحقيقة

وأعلنت قيادة شرطة ديالى في بيان رسمي أن الفحوصات والتحقيقات المكثفة، إلى جانب جمع الأدلة، أثبتت أن الحادثة جريمة قتل وليست انتحاراً، مشيرة إلى أن الزوج هو من أقدم على قتل زوجته خنقاً داخل المنزل، على خلفية خلافات عائلية.

محاولة مسرحية لإخفاء الجريمة

وبحسب البيان، حاول المتهم تضليل المحققين عبر ربط شال المجني عليها في مروحة سقفية بعد تنفيذ الجريمة، في محاولة لإظهار الحادثة كحالة انتحار، إلا أن الأدلة الفنية كشفت زيف ادعاءاته خلال وقت قصير.

اعتراف سريع وإجراءات قانونية

وأكدت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على الجاني خلال أقل من ساعتين من وقوع الحادثة، واعترف صراحة بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.