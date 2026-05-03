قررت هيئة النقل مضاعفة الغرامة والإغلاق للمركبات العاملة في النقل الجماعي عبر التطبيقات الإلكترونية. واعتمدت الهيئة اللائحة الجديدة لضبط الأداء وضمان سلامة الركاب وحمايتهم، ومنحت صلاحيات واسعة للمفتشين في توجيه الإنذارات وإيقاع غرامات فورية وحجز السيارات المخالفة مع التدرج في العقوبات ومنح فرص التظلم للمخالفين، وتطبيق الحد الأعلى في حالة تكرار المخالفة 6 مرات. ومن العقوبات الواردة في اللائحة المعتمدة أخيراً، الإبعاد الفوري لغير السعوديين المخالفين، وحجب التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت، وإغلاق المحال المخالفة ومصادرة السيارة.

واستثنت اللائحة المخالفات الجسيمة في العمليات التشغيلية للنشاط أو حقوق الركاب، من الإنذار وفرضت عقوبات مضاعفة على خدمات النقل عبر التطبيقات بين المدن دون موافقة مسبقة، ومعاقبة من يمتنع عن توفير أدوات ومتطلبات السلامة الأساسية، كطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس، وتعاقب اللائحة السائق غير الملتزم بالآداب العامة والنظافة الشخصية والمظهر الخارجي والداخلي للمركبة، أو السائق المدخن أثناء الرحلة، وتعد مخالفة استحصال الأجرة حال تعطل السيارة، أو عدم تحصيلها وفق الآلية المعتمدة، أو التزود بالوقود أثناء الرحلة، ويُعرض ذلك المنشأة لغرامات مضاعفة. وتلتزم المنشآت بتوفير قنوات تواصل فعالة لاستقبال الشكاوى والمفقودات وتسليمها للمراكز الأمنية وتحديث وسائل التواصل والعنوان الوطني، وربط الترخيص بالرمز الإلكتروني الموحد.