كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة في بيان له أبرز نتائج تقرير الأثر الاقتصادي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى الأداء القوي والمتواصل لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية.



7.4 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي



ووفقاً للتقرير، تمثل المملكة أكبر اقتصاد سياحي في الشرق الأوسط، إذ بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة نحو 178 مليار دولار في 2025، بما يعادل 46% من إجمالي الاقتصاد السياحي في المنطقة، وفق منهجية تشمل الأثر المباشر وغير المباشر والمستحث للقطاع.



وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سجلت نمواً بنسبة 7.4% خلال 2025، وهو ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي البالغ 4.1%، كما تجاوزت المملكة متوسط النمو الإقليمي في الشرق الأوسط البالغ 5.3%، لتعزز موقعها كأسرع سوق سياحية نمواً في المنطقة.