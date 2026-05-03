أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها تنسق مع أوروبا بشأن الخطوات التالية بعد رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%.



وذكر معهد «كيل- Kiel» للاقتصاد العالمي، أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% قد يكبد ألمانيا خسائر إنتاج بنحو 15 مليار يورو، ما يعادل 17.6 مليار دولار، مع احتمال ارتفاع الخسائر إلى نحو 30 مليار يورو على المدى الطويل.



ضربة قوية



وحذر المعهد من أن هذه الخطوة ستوجه ضربة قوية لنمو الاقتصاد الألماني، خصوصاً أن قطاع السيارات يمثل أحد أعمدة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، كما قد تمتد التداعيات إلى دول أوروبية أخرى ذات صناعات سيارات كبيرة مثل إيطاليا وسلوفاكيا والسويد.



يُذكر أن ترمب كان قد قرر رفع الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، مبرراً ذلك بما وصفه بعدم التزام الاتحاد بالاتفاق التجاري المبرم مع واشنطن.