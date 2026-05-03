أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية، أن التعايش بين العملتين، الليرة الجديدة والليرة القديمة، سيبقى قائماً حتى نهاية مدة الاستبدال التي جرى تمديدها حتى 30 يونيو القادم.



استقرار التعاملات



وقال الحصرية: «الهدف من هذا الإجراء هو ضمان استقرار التعاملات وتسهيل عمليات التحويل ضمن الأطر القانونية المعتمدة». وشدد على ضرورة الالتزام التام من قبل جميع المؤسسات والأفراد بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.



وأشار إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة.



تمديد الاستبدال



وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي تمديد فترة استبدال العملة 30 يوماً إضافياً، لتبدأ من الأول حتى الـ30 من يونيو القادم، في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال.



وبين الحصرية أن هذا التمديد يأتي لإتاحة فرصة أكبر لإتمام عملية الاستبدال بسهولة ومرونة، إذ سيتم ذلك حصراً عبر فروع المصارف العاملة ووفق الشروط والضوابط التي سيعلن عنها.



وكان حاكم مصرف سورية أصدر في الثاني من مارس الماضي قراراً بتمديد استبدال العملة لمدة 60 يوماً اعتباراً من الأول من أبريل، بعدما بدأت عملية الاستبدال في الأول من يناير الماضي، وتستمر 90 يوماً قابلة للتمديد، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.