يشارك المنتخب السعودي للبولو في بطولة كأس محمد السادس الدولية للبولو في نسختها السادسة «التصنيف السادس»، التي ستقام في مدينتَي الرباط وطنجة بتنظيم من الجامعة الملكية المغربية للبولو خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2026.



وتشهد البطولة مشاركة ستة منتخبات؛ السعودية، المغرب، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرتغال، هنغاريا.



وأوقعت قرعة البطولة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبَي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب والبرتغال وهنغاريا.



ويستهل المنتخب السعودي مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب فرنسا، ويمثل الأخضر كل من الأمير سلمان بن منصور بن ناصر، والمهندس إبراهيم سعد الحربي، والفارس فيصل بن فهد أبونيان، والمحترف البريطاني مانشيني أوسكار أبيل، والمحترف الإسباني بابلو رولدان،



يشار إلى أن نظام البطولة يسمح بمشاركة فارسين أجنبيين لكل منتخب.



وكان المنتخب السعودي قد أقام معسكراً إعدادياً للبطولة في أكاديمية الاتحاد السعودي للفروسية والبولو بمنتجع نوفا للفروسية غرب العاصمة الرياض، خاض خلاله الفرسان تدريبات مكثفة استعداداً للمشاركة في البطولة.