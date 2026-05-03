يشارك المنتخب السعودي للبولو في بطولة كأس محمد السادس الدولية للبولو في نسختها السادسة «التصنيف السادس»، التي ستقام في مدينتَي الرباط وطنجة بتنظيم من الجامعة الملكية المغربية للبولو خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2026.
وتشهد البطولة مشاركة ستة منتخبات؛ السعودية، المغرب، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرتغال، هنغاريا.
وأوقعت قرعة البطولة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبَي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات المغرب والبرتغال وهنغاريا.
ويستهل المنتخب السعودي مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب فرنسا، ويمثل الأخضر كل من الأمير سلمان بن منصور بن ناصر، والمهندس إبراهيم سعد الحربي، والفارس فيصل بن فهد أبونيان، والمحترف البريطاني مانشيني أوسكار أبيل، والمحترف الإسباني بابلو رولدان،
يشار إلى أن نظام البطولة يسمح بمشاركة فارسين أجنبيين لكل منتخب.
وكان المنتخب السعودي قد أقام معسكراً إعدادياً للبطولة في أكاديمية الاتحاد السعودي للفروسية والبولو بمنتجع نوفا للفروسية غرب العاصمة الرياض، خاض خلاله الفرسان تدريبات مكثفة استعداداً للمشاركة في البطولة.
The Saudi polo team is participating in the sixth edition of the Mohammed VI International Polo Cup, "the sixth classification," which will be held in the cities of Rabat and Tangier, organized by the Royal Moroccan Polo Federation from May 4 to May 10, 2026.
The tournament will feature six teams: Saudi Arabia, Morocco, France, the United States of America, Portugal, and Hungary.
The draw for the tournament placed the Saudi team in Group B alongside the teams from the United States of America and France, while Group A includes the teams from Morocco, Portugal, and Hungary.
The Saudi team will begin its participation in the tournament by facing the French team, represented by Prince Salman bin Mansour bin Nasser, Engineer Ibrahim Saad Al-Harbi, Knight Faisal bin Fahd Abunayan, British professional Mancini Oscar Abel, and Spanish professional Pablo Roldan.
It is noteworthy that the tournament system allows each team to include two foreign players.
The Saudi team had held a preparatory camp for the tournament at the Saudi Equestrian and Polo Federation Academy at the Nova Equestrian Resort west of the capital, Riyadh, where the knights underwent intensive training in preparation for the tournament.