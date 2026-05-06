يلتقي الأهلي ضيفه فريق الفتح الساعة الـ9:00 من مساء اليوم (الأربعاء)، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بعد فوزه القوي على الأخدود برباعية نظيفة، ويطمح لمواصلة انتصاراته، إذ يحتل المركز الـ3 برصيد 69 نقطة حصدها من 21 فوزاً و6 تعادلات و3 خسائر، وكانت أولى خسائره في الدوري من ضيفه في لقاء الليلة فريق الفتح في لقاء الذهاب، ويسعى الأهلي لرد اعتباره والفوز في هذه المواجهة، وتمكن هجوم الأهلي من تسجيل 59 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 22 هدفاً فقط كأقوى خط دفاع.

فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بعد أن ضمن البقاء في دوري المحترفين بتعادله الأخير مع نيوم بهدفين لكل منهما، ويسعى في لقاء الليلة للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب، إذ يحتل حالياً المركز الـ12 برصيد 33 نقطة حصدها من 8 انتصارات و9 تعادلات و13 خسارة وله من الأهداف 38 وعليه 51 هدفاً.

ويقف التاريخ بجانب الأهلي في دوري المحترفين؛ إذ سبق أن التقى الفريقان في 31 لقاء، استطاع الأهلي الفوز في 16 لقاء، فيما فاز الفتح في 9 لقاءات، وتعادلا في 6 لقاءات، وتمكن هجوم الأهلي من تسجيل 58 هدفاً، فيما سجل هجوم الفتح 36 هدفاً.