شهدت منطقة صبرا ومحيط مخيم شاتيلا في لبنان جريمة مروّعة هزّت الرأي العام، بعدما أودت بحياة رجل وزوجته، تاركين خلفهما أربعة أطفال يواجهون مصيراً قاسياً.

ووفقاً للشهود، فقد أقدم شاب وفتاة على التسلل إلى المبنى الذي تقطنه العائلة عبر الأسطح، قبل أن ينفذا جريمتهما في ظروف لا تزال غامضة.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقاطع مصوّرة التقطتها كاميرات المراقبة، أظهرت المشتبه بهما وهما يحاولان تفادي الرصد عبر إخفاء ملامح وجهيهما. كما ظهرت الفتاة وهي تحمل خزنة، في مشهد يُرجّح أن يكون قد التُقط عقب تنفيذ الجريمة، ما يعزز فرضية أن الدافع كان السرقة.

ورغم تداول هذه المعطيات، لا تزال تفاصيل ما جرى داخل المنزل غير واضحة، في حين خلّفت الجريمة صدمة واسعة بسبب فداحتها، خصوصاً مع وجود أربعة أطفال فقدوا والديهم في هذه الحادثة.

من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين تمهيداً لتوقيفهما.