شهدت إحدى مناطق العاصمة المصرية حادثاً مروعاً داخل مكان عمل شابة، بعدما تحوّل خلاف عاطفي إلى اعتداء دموي كاد يودي بحياتها.

تفاصيل الحادث

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب متهم بالاعتداء على خطيبته السابقة داخل مقر عملها بحي المعصرة في حلوان، حيث وجّه لها 27 طعنة متفرقة في جسدها، ما تسبب في إصابتها بجروح بالغة.

دوافع الجريمة

أظهرت التحقيقات أن المتهم ارتكب فعلته بدافع الانتقام، عقب رفض الضحية استكمال العلاقة بينهما. كما تبين أنه سبق أن هددها بنشر صور خاصة للضغط عليها وإجبارها على العودة إليه.

رواية الأسرة

كشف والد الضحية أن ابنته قررت إنهاء الخطوبة بسبب سوء معاملة الشاب، إلى جانب عدم التزامه وافتقاره للصدق خلال علاقة استمرت نحو ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن سلوك المتهم، الذي تضمن تواصله المستمر مع فتيات أخريات وإخلاله بوعوده، دفع الأسرة لعقد جلسة رسمية لإنهاء العلاقة.

لحظة الانفجار

بحسب رواية الأب، لم يتقبل المتهم قرار الانفصال، وعبّر عن ذلك بعبارات تهديد صريحة، قبل أن ينفذ جريمته داخل مكان عملها، حيث باغتها واعتدى عليها بسلاح أبيض موجهاً لها طعنات متتالية، من بينها إصابة خطيرة في الرأس.

الحالة الصحية للضحية

نُقلت الفتاة في حالة حرجة إلى مستشفى قصر العيني، وخضعت لعملية جراحية استمرت نحو 13 ساعة. وأوضح والدها أنها كانت في وضع بالغ الخطورة، مع تعرض أصابع يديها لتهتك شديد نتيجة محاولتها الدفاع عن نفسها.