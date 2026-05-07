لا تزال الشائعات تطارد النجم المصري محمد صلاح، منذ أعلن في وقت سابق أنه سيرحل عن نادي ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي، إذ ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى 4 دوريات هي؛ السعودي والأمريكي والتركي والإيطالي، وزعمت تقارير صحيفة أن صلاح وقع على عقد لنادي أتلتيكو مدريد لمدة ثلاثة مواسم مقابل راتب سنوي يصل إلى 22 مليون يورو، إضافة إلى ميزات أخرى حال تحقيق الألقاب مع الفريق الإسباني، بعد الصورة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بقميص أتلتيكو، وأثارت ضجة كبيرة في «السوشال ميديا»، بعد تصريحات المنسق الإعلامي لمنتخب مصر محمد مراد، بأن هناك عدة أندية إسبانية تسعى للتعاقد مع صلاح في الموسم القادم.



ولا يوجد أي تأكيد رسمي حتى الآن بشأن انتقال صلاح إلى أتلتيكو مدريد، والتحقيقات كشفت أن هذه الصور مولدة بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية.