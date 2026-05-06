اندلع حريق كبير داخل محل لبيع الملابس ملاصق لمدرسة إعدادية للبنين في محافظة الجيزة بمصر، ما أدى إلى إصابة 51 طالباً بحالات اختناق بسبب الأدخنة الكثيفة التي غمرت المكان.

البداية كانت ببلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية عن اشتعال النيران في المنشأة التجارية. وبفعل المواد سريعة الاشتعال، تصاعدت سحب دخان كثيفة امتدت سريعاً إلى داخل الفصول، ما تسبب في حالات ضيق تنفس وإغماءات بين الطلاب.

إدارة المدرسة تحركت فوراً، حيث جرى إخلاء الطلاب بالتنسيق مع الجهات المختصة، بينما دفعت هيئة الإسعاف بأكثر من 15 سيارة لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية اللازمة.

في الوقت نفسه، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبنى المدرسة أو العقارات المجاورة.

مصادر طبية أوضحت أن معظم الحالات راوحت بين البسيطة والمتوسطة، وغادر أغلب الطلاب بعد تلقي الأكسجين، فيما بقي عدد محدود تحت الملاحظة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن تماساً كهربائياً قد يكون السبب وراء اندلاع الحريق.