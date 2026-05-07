واصل النادي الأهلي تألقه على ملعبه خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعدما عزز رقمه كأطول سلسلة انتصارات متتالية على أرضه، بوصوله إلى (12) انتصاراً متتالياً دون أي تعثر.



وبدأت سلسلة الأهلي المميزة منذ انتصاره أمام القادسية في الجولة التاسعة، قبل أن يواصل الفريق نتائجه الإيجابية على ملعبه بتحقيق الفوز في جميع مبارياته اللاحقة، وصولاً إلى انتصاره مساء أمس أمام الفتح.



ونجح الأهلي في الحفاظ على سجله المثالي على أرضه طوال هذه السلسلة، دون أن يتعرض لأي خسارة أو تعادل، ليؤكد قوته الكبيرة بين جماهيره هذا الموسم، ويواصل المنافسة بأرقام لافتة في دوري روشن السعودي للمحترفين.



ويعكس هذا الرقم الاستقرار الفني والتصاعد الكبير في مستوى الفريق، خصوصاً في المباريات التي يخوضها على ملعبه، إذ بات الأهلي أحد أقوى الفرق من حيث النتائج والانتصارات المتتالية هذا الموسم.