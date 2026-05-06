أطلقت شركة OpenAI ميزة جديدة، تحمل اسم «حماية الحساب المتقدمة Advanced Account Security» لرفع مستوى الحماية في حسابات نموذجها الشهير للذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وتتيح الميزة الجديدة، التي يمكن تفعيلها اختيارياً لمستخدمي «تشات جي بي تي»، تأمين حساباتهم باستخدام مفاتيح أمان مادية، بدلاً من الاعتماد على كلمات المرور التقليدية.

وتؤكد الشركة، أن الميزة الجديدة توفر حزمة متكاملة من إجراءات الحماية دون الحاجة إلى التنقل بين إعدادات متعددة، وعند تفعيلها يُلغى تسجيل الدخول عبر كلمة المرور بالكامل، ليحل محله ما يُعرف بـ«مفاتيح المرور Passkeys» أو مفاتيح الأمان المادية.

إضافة إلى ذلك، تُقلّص المدة الزمنية للجلسات النشِطة، ما يحدّ من استغلال أي تسجيل دخول مريب، مع إرسال تنبيهات فورية عند محاولة تسجيل الدخول إلى الحساب.

ويهدف هذا التوجّه، وفق OpenAI، إلى تقليل أخطار الاختراق المرتبطة باختراق البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف، وهي من بين أكثر طرق الاستيلاء على الحسابات شيوعاً.