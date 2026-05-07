أجاب الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، عمر مغربل، على تساؤلات صحيفة «عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج الاستقطاب، التي تمحورت حول آلية التعامل مع عقود اللاعبين ومغادرتهم.



وفي رده على سؤال بشأن تمديد عقد اللاعب يانيك كاراسكو، وما إذا كان البرنامج سيستمر في تحمل راتبه، أوضح مغربل أن مسألة تضمين عقود اللاعبين ضمن المخصصات المالية تعود إلى إدارة النادي، مشيراً إلى أن على النادي تقديم طلب رسمي لإدراج عقد أي لاعب ضمن البرنامج، وهو الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار تضمين عقد كاراسكو من عدمه.



كما تطرق مغربل إلى تساؤل آخر حول عدم تعويض نادي الشباب بلاعبين بعد مغادرة كل من الحبيب ديالو ورومان سايس، وأكد أن رحيل اللاعبين يُعد شأناً فنياً وإدارياً خاصاً بالنادي، سواء بانتهاء عقودهم أو فسخها، مبيناً أن تبعات هذه القرارات يتحملها النادي بالكامل، ولا تدخل ضمن مسؤوليات برنامج الاستقطاب.