خيم الحزن على الوسط الفني البريطاني بعد الإعلان عن رحيل نجم تلفزيون الواقع السابق جيك هول، عن عمر ناهز 35 عاماً، في حادثة صادمة وقعت خلال سهرة داخل فيلا خاصة بجزيرة مايوركا الإسبانية.

وبحسب ما كشفته صحيفة «ديلي ميل»، فقد عُثر على جيك هول داخل الفيلا وهو يعاني من جروح بليغة في الرأس. وأشارت التحقيقات الأولية للشرطة الإسبانية إلى وقوع «حادثة عرضية» غريبة ومفاجئة، حيث يُعتقد أن النجم الراحل اصطدم بباب زجاجي بقوة، ما أدى لتحطمه وإصابته بجروح قطعية قاتلة لم تمنحه فرصة للنجاة.

المفارقة التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي هي قيام جيك بنشر مقطع فيديو عبر «إنستغرام» قبل الحادثة بـ24 ساعة فقط، ظهر فيه وهو يستمتع بوقته في أجواء مبهجة، دون أن يدري أنها ستكون الساعات الأخيرة في حياته، ما جعل لخبر وفاته وقعاً كبيراً على متابعيه.

واستمعت السلطات الإسبانية إلى إفادات 6 أشخاص (4 رجال وسيدتين) كانوا برفقة هول في السهرة، وأكدوا جميعاً أن الحادثة وقعت بشكل مفاجئ مع دخولهم للفيلا في الساعات الأولى من الصباح. وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي اعتقالات، بانتظار نتائج التشريح النهائي في مدينة «بالما».

وترك جيك هول خلفه طفلته ريفر (7 سنوات)، والتي رُزق بها من علاقته السابقة بعارضة الأزياء ميس بيكيري. هول، الذي بدأ مسيرته كلاعب كرة سلة وعارض أزياء، كان يُعد واحداً من الوجوه الأكثر تأثيراً وجذباً للمتابعين على السوشيال ميديا في بريطانيا.

ويأتي رحيل جيك هول المفاجئ كتذكير قسري بمدى هشاشة الحياة، ففي لحظة واحدة تحولت «رحلة استجمام» في جزيرة خلابة إلى مأساة حزينة تصدرت أغلفة الصحف العالمية.