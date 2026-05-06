تمنى أحمد مندش، والد اللاعب الهلالي سلطان تحقيق فريقه للفوز على الخلود في المباراة النهائية لكأس الملك، وإسعاد محبي الزعيم بحصد أولى الألقاب المحلية في الموسم الحالي.



وأكد والد مندش أن ابنه يعيش حالة استقرار نفسية وفنية منذ انضمامه لفريق الهلال، ويسعى للظهور بالمستوى الفني المميز، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات ورسم الفرحة على جماهير الزعيم.



وكان النجم سلطان مندش حصل على جائزة أفضل لاعب عقب تألقه الكبير في لقاء فريقه أمام الخليج، ومساهمته في الفوز الثمين بعد تسجيله الهدف الثاني الذي قاد الزعيم للانتصار بنتيجة 1/2 وحصد ثلاث نقاط مهمة، أسهمت في تعزيز حظوظ الفريق الهلالي في المنافسة بقوة على تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.



وأهدى سلطان مندش الفوز على الخليج لجماهير الزعيم التي هتفت باسمه كثيراً، واعداً بتحقيق لقب دوري روشن، إلى جانب حصد كأس الملك من أمام فريق الخلود، وحصد الثنائية المحلية في الموسم الحالي بمشيئة الله.