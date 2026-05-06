عبّر النجم الفرنسي السابق تييري هنري عن ثقته الكبيرة في قدرة منتخب بلاده على المنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن فرنسا تملك كل المقومات التي تجعلها بين أبرز المرشحين، خصوصاً بعد وصولها إلى نهائي النسختين الأخيرتين. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة عدم التقليل من قوة الأرجنتين حاملة اللقب، لما تمتلكه من عناصر مميزة يتقدمها ليونيل ميسي، مؤكداً أن المنتخب سيظل منافساً شرساً.



وتطرق هنري إلى منتخبات أخرى يرى أنها قادرة على لعب أدوار متقدمة، مشيداً بأسلوب إسبانيا الذي يحافظ على هويته القائمة على الاستحواذ مهما تغيرت الأسماء، ما يجعل اختراقه مهمة معقدة. كما أبدى إعجابه بمنتخب البرتغال، خصوصاً في خط الوسط الذي يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين، إلى جانب القوة الهجومية التي يمثلها كريستيانو رونالدو.



ورأى هنري أن دائرة المنافسة لا تقتصر على القوى التقليدية فقط، بل تمتد لتشمل منتخبات أخرى قد تقلب التوقعات، مثل إنجلترا والبرازيل وألمانيا بنسختها الشابة، إضافة إلى النرويج. كما لفت الانتباه إلى منتخب السنغال، الذي اعتبره من أبرز ممثلي القارة الأفريقية القادرين على الظهور بقوة في البطولة.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مفاجآت كأس العالم تظل حاضرة دائماً، وأن نتائج البطولة لا تعتمد فقط على جودة الفرق، بل تتأثر أيضاً بعوامل مثل الإصابات والقرعة وجدول المباريات، ما يجعل الطريق إلى اللقب مفتوحاً على جميع الاحتمالات في النسخة المرتقبة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.