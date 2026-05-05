في الصحافة الإيطالية خلال الساعات التي تلت تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري، لم يتراجع اسم سيموني إنزاغي عن واجهة التحليل، رغم رحيله عن الفريق قبل عام لتدريب الهلال السعودي. فاللقب، وفق قراءات إعلامية متعددة، لم يُقدم كقطيعة تامة مع الماضي بقدر ما هو تتويج لمسار بدأ قبل تغيير القيادة الفنية.



تذهب «لا غازيتا ديلو سبورت» وعدد من التحليلات الإيطالية إلى أن الإنتر حسم «السكوديتو» بمنظومة كانت قد تشكلت ملامحها الأساسية في عهد إنزاغي، خصوصاً على مستوى الانسجام التكتيكي والهوية الهجومية التي ميّزت الفريق في السنوات الأخيرة.



وفي المقابل، تشير الصحافة إلى أن المدرب الجديد كريستيان كيفو لم يرتكب خطيئة تفكيك هوية وبنية «النيراتزوري»، بل تعامل بذكاء مع المشهد الفني، ما سمح بتحويل الاستقرار إلى حصاد سريع دون تغييرات جذرية.



إنزاغي، الذي أخفق مع الإنتر في نهائيات حاسمة ببطولة دوري أبطال أوروبا عامي 2023 أمام مانشستر سيتي، و2025 أمام باريس سان جيرمان بخماسية تاريخية نظيفة، تحدثت عنه تقارير إيطالية حديثة بوصفه صاحب «نهاية دورة مكتملة»، وظل اسمه حاضراً في خلفية المشهد، بين من يراه مهندس الأساس، ومن يعتبر أن اللحظة الحاسمة كانت خارج زمنه.



وفي النهاية، يبدو الإنتر بطلاً بواقع جديد، لكن بصدى قديم لا يزال يتردد في ميلانو، مشروع بدأ مع إنزاغي، واكتمل بدونه.