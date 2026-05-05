تنطلق اليوم (الثلاثاء) منافسات بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في السعودية، بإقامة أربعة لقاءات وستقام جميعها في الملاعب الاحتياطية الأربعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، على أن تحجز المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي مقاعدها في كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026.

ضمن لقاءات المجموعة الأولى، يستهل منتخبنا الوطني مشاركته الـ13 بمواجهة منتخب ميانمار الذي يتواجد للمرة الخامسة في البطولة، وذلك عند تمام الساعة الثامنة، ويُعد منتخب ميانمار الوحيد من بين المنتخبات الـ16 المشاركة الذي يسعى لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، بعدما أنهى مشاركاته السابقة عند الدور الأول، وفي المواجهة الثانية لذات المجموعة يلتقي طاجيكستان بمنتخب تايلند الذي تأهل بصعوبة بعد تفوقه على تركمانستان والكويت في سباق التأهل، بعدما حصدت المنتخبات الثلاثة تسع نقاط لكل منها.

وفي المجموعة الثانية، وفي قمة لقاءات الليلة يواجه اليابان -متصدر قائمة الأكثر تتويجاً برصيد أربعة ألقاب- نظيره منتخب قطر الذي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التأهل للمباراة النهائية بست مرات؛ لكنه لم يحقق اللقب سوى مرة واحدة عام 1990 مقابل خسارته خمس نهائيات، وفي اللقاء الثاني، يلتقي إندونيسيا بمنتخب الصين الذي يدخل البطولة بثقة كبيرة بعد أداء مميز في التصفيات، حيث حقق خمسة انتصارات وسجل 40 هدفاً دون أن يستقبل أي هدف.

وتُعد نسخة السعودية 2026 النسخة الواحدة والعشرين من البطولة، حيث تتصدر اليابان قائمة الأكثر تتويجاً برصيد أربعة ألقاب، ويليها كل من الصين، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية كوريا، عُمان، السعودية، وأوزبكستان بواقع لقبين منها.