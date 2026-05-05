يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على الخليج عند تمام الساعة الـ9:00 من مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل فريق الهلال هذا اللقاء سعياً لحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق النقطي بينه وبين المتصدر النصر إلى نقطتين فقط قبل ديربي العاصمة المنتظر، ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 74 نقطة حصدها من 22 فوزاً و8 تعادلات ولم يتعرض للخسارة، وله من الأهداف 79 وعليه 25 هدفاً.

فيما يدخل فريق الخليج هذا اللقاء بحثاً عن الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية على أقل تقدير، ويحتل المركز العاشر برصيد 37 نقطة حصدها من عشرة انتصارات وثمانية تعادلات و13 خسارة، وله من الأهداف 51 وعليه 48 هدفاً.

ويقف التاريخ إلى جانب الهلال، إذ التقى الفريقان في دوري المحترفين 14 مرة، تمكن الهلال من الفوز في 12 لقاءً، فيما فاز الخليج في لقاء وحيد، وأحرز هجوم الهلال 41 هدفاً، فيما سجل الخليج سبعة أهداف فقط.