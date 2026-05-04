أعلنت النيابة في مقاطعة سوفولك توجيه اتهامات ثقيلة إلى روبرت شرايبر (42 عاماً)، على خلفية هجوم دموي استهدف شاباً في منزل أسرته بمنطقة باتشوغ، على الساحل الجنوبي لجزيرة لونغ آيلاند نيويورك.

وبحسب بيان المدعي العام، ريموند أ. تيرني، تسلل المتهم إلى المنزل مع ساعات الفجر الأولى عبر نافذة غير محكمة الإغلاق، قبل أن يتجه مباشرة إلى غرفة الضحية (22 عاماً)، حيث حطم الباب واقتحم المكان، مسدداً سبع طعنات مركزة إلى الرأس والرقبة والكتف، في هجوم وُصف بأنه بالغ العنف.

التحقيقات كشفت أن الجريمة جاءت بعد يوم واحد فقط من إنهاء علاقة عاطفية بين المتهم ووالدة الضحية، التي كانت قد منعته من دخول المنزل.

نُقل المصاب إلى مستشفى جامعة نيويورك لانغون، حيث خضع لتدخلات طبية عاجلة شملت غرزاً جراحية لعلاج إصاباته.

الشرطة ألقت القبض على المتهم داخل موقع الحادث، وضبطت بحوزته السلاح المستخدم، وفق ما أكدته شرطة المقاطعة.

المدعي العام وصف الواقعة بأنها «اعتداء عنيف داخل نطاق أسري»، مؤكداً المضي قدماً في الإجراءات القانونية. ويواجه شرايبر سلسلة اتهامات خطيرة، أبرزها الشروع في القتل من الدرجة الثانية، والسطو من الدرجة الأولى، والاعتداء، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.

المحكمة قررت حبسه مع تحديد كفالة مالية تبلغ مليون دولار، على أن يمثل أمام القضاء في 28 مايو، وسط احتمال صدور حكم بالسجن يصل إلى 25 عاماً في حال إدانته.