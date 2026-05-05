أكد مدرب الخليج، الأورغوياني جوستافو بويت، أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الهلال ستكون مختلفة عن اللقاءات السابقة، مشدداً على أهمية الظهور بأعلى درجات التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.



وأوضح بويت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أن فريقه يدرك صعوبة اللقاء في ظل قوة المنافس وإمكاناته الفنية، مبيناً أن التحضيرات ركزت على الجانبين الذهني والفني لضمان جاهزية اللاعبين.



وأشار إلى أن الهلال يُعد من الفرق القوية التي تمتلك دوافع كبيرة، في ظل رغبته في المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي، إلى جانب سعيه لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المؤجلة، وهو ما يتطلب من لاعبي الخليج الانضباط والتركيز طوال مجريات المباراة.



وأضاف أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى حضور ذهني عالٍ واستغلال الفرص، مؤكداً ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم مستوى مميز يعكس تطور الفريق خلال الفترة الماضية.



واختتم بويت حديثه بالتأكيد على أن الخليج سيخوض اللقاء بروح تنافسية عالية، مع السعي لتقديم أداء متوازن يضمن مجاراة قوة الهلال، والخروج بنتيجة إيجابية.



ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 74 نقطة من 30 مباراة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر النصر مع امتلاكه مباراة مؤجلة، فيما يأتي الخليج في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفتح، ما يعكس أهمية المواجهة لكلا الفريقين.