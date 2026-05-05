أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات بالمسيّرات الحربية والصواريخ مستهدفاً منشآت مدنية، معتبراً هذا العدوان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أدان أبو الغيط الاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية بمسيّرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز، وكذا الهجوم بمسيّرة على منشأة نفطية في الفجيرة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات العربية أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملاً إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام الجامعة الدول العربية جمال رشدي، عن أبو الغيط، تأكيده مجدداً على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، معرباً عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات في ما ستتخذ من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

وتُعد الفجيرة، التي تقع خارج مضيق هرمز، مركزاً حيوياً لتصدير النفط الإماراتي، وغالباً ما تُستهدف في مثل هذه التوترات لأهميتها الإستراتيجية، كما يُعد استهداف ناقلات النفط تهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية.

يأتي موقف الجامعة العربية متسقاً مع إدانات سابقة من دول عربية ومجلس التعاون الخليجي، وسط دعوات دولية متزايدة لضبط النفس ووقف التصعيد الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها.