أطلق نادي الخلود دعوة جماهيرية عبر حسابه الرسمي، طالب من خلالها مشجعيه بالحضور والمساندة في المواجهة المرتقبة أمام الهلال، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بحضور راعي المباراة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.



وجاءت الرسالة بصيغة حماسية حملت عنوان «طلب فزعة»، حيث أكد النادي حاجته لدعم جماهيره في هذا الحدث الكبير، داعيًا إلى الوقوف خلف الفريق في المباراة التي ستُقام مساء يوم الجمعة 8 مايو على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



وأشار الخلود في خطابه إلى أهمية هذه المباراة التاريخية، مؤكدًا أن حضور الجماهير سيكون عاملًا حاسمًا في دعم اللاعبين داخل أرضية الملعب، ومشددًا على أن الوقفة الجماهيرية تمثل السند الحقيقي للفريق في مثل هذه المناسبات الكبرى.



ويأمل الخلود في تحقيق إنجاز تاريخي، مستندًا على حماس جماهيره، في مواجهة أحد أبرز أندية الكرة السعودية، في ليلة كروية منتظرة تحمل الكثير من الإثارة والتحدي.