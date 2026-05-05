أظهر مقطع فيديو صادم لحظة اقتراب طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، من الهبوط وهي تصطدم بعمود إنارة وشاحنة نقل، في حادثة خطيرة وقعت بمطار نيوارك ليبرتي الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت الرحلة رقم 169، القادمة من البندقية بإيطاليا إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية، قد اصطدمت بالعمود والشاحنة أثناء مرحلة الهبوط قرابة الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

ورغم خطورة الحادثة، أكدت السلطات أن جميع الركاب البالغ عددهم 221 شخصاً لم يصابوا بأي أذى، وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام.

وأظهر تسجيل من داخل شاحنة تابعة لشركة مخابز، أن السائق كان يسير على طريق نيوجيرسي السريع عندما اصطدمت به عجلات الطائرة والجزء السفلي منها، ما أدى إلى اندفاع الشاحنة بقوة على الطريق.

وبحسب مسؤولي الشركة، نُقل السائق إلى المستشفى وأصيب بجروح طفيفة نتيجة الزجاج المتناثر، دون تسجيل إصابات خطيرة.

من جانبها، أوضحت شركة الطيران أن الطائرة لامست عمود إنارة أثناء اقترابها النهائي من المطار، مؤكدة أنها هبطت بأمان وتوجهت إلى البوابة بشكل طبيعي، دون إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة بدأت فحص الطائرة للكشف عن أي أضرار محتملة، مع إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة، كما تم إيقاف طاقم الرحلة مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات.

وتتولى كل من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)،التحقيق في ملابسات الحادثة، ومن المتوقع إصدار تقرير أولي خلال 30 يوماً يتضمن تفاصيل الواقعة وأسبابها.