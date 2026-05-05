في أعماق كهف (سكاريسوارا) برومانيا، حيث لا تصل أشعة الشمس ولا يجرؤ الصوت على الاختراق، كان هناك سرٌ نائم منذ آلاف السنين. لكن العلماء نجحوا أخيراً في إيقاظه، ليكتشفوا حقيقة صادمة تُشبه في تفاصيلها أفلام الكوارث العالمية: بكتيريا (زومبي) عادت للحياة، وهي تحمل معها سلاحاً فتاكاً ضد الطب الحديث.

داخل أكبر كتلة جليدية جوفية في العالم، عثر العلماء على بكتيريا أطلقوا عليها اسم Psychrobacter SC65A.3. هذه الكائنات الدقيقة لم تكن ميتة، بل كانت في حالة سبات عميق لآلاف السنين. والمفاجأة الكبرى التي كشفتها دراسة مجلة Frontiers in Microbiology هي أن هذه البكتيريا عادت للحياة بكل قوتها، وكأن الزمن توقف بالنسبة لها، لتُثبت أن (الماضي) قد يعود ليطارد (الحاضر).

لم يقتصر الرعب على (الاستيقاظ) فحسب، بل في (الترسانة) التي تحملها هذه الكائنات. فعند اختبار سلالة Psychrobacter، أصيب العلماء بالذهول لاكتشاف قدرتها الفائقة على مقاومة 10 أنواع من المضادات الحيوية الحديثة، بما فيها أدوية نستخدمها اليوم لعلاج أخطر الأمراض.

وبمعنى أدق فإن هذه البكتيريا التي عاشت في عالم قديم جداً تمتلك «دفاعات بيولوجية» تجعل المضادات الحيوية التي نعتمد عليها في مستشفياتنا اليوم تبدو «غير فعالة»!