نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، شهد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اختتام «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1447»، الذي نظمته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ لرفع الجاهزية الرقمية للجهات المشاركة وتنمية قدرات الكوادر المتخصصة.

واطلع محافظ جدة، خلال التمرين، على مبادرات الهيئة الإستراتيجية الرامية لتعزيز أمن المصالح الحيوية وتوفير تجربة تقنية آمنة لضيوف الرحمن، مشيداً بجهود مسؤولي الأمن السيبراني في تسخير الإمكانات كافة لخدمة الحجيج، ليتوج الحفل بتكريم الفائزين في التمرين الفني.