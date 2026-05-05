اعتمدت وزارة التعليم آلية جديدة لتسليم كتب الفصول الانتقالية بمراحل التعليم العام للعام الدراسي القادم 1448هـ، تزامناً مع بدء إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة أعمال شحن وتوصيل المقررات الدراسية لمدارس البنين والبنات والطفولة المبكرة. وتقضي الآلية الجديدة بتسليم كتب الصف الرابع لمدارس الطفولة المبكرة، وكتب الصف الأول المتوسط للمدارس الابتدائية (التي تضم الصف السادس)، وكتب الصف الأول الثانوي لمدارس المرحلة المتوسطة؛ لضمان حصول الطلاب والطالبات على كتبهم قبل انتقالهم إلى صفوفهم الجديدة. وتستهدف هذه الخطوة الاستباقية ضمان بداية جادة وانطلاقة فعالة للدراسة منذ اليوم الأول، مع تلافي أي تعثر قد يواجه الطلاب نتيجة انتقالهم بين المدن أو المحافظات المختلفة.