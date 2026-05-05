أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم، بعدما تسببت هجمات جديدة شنتها إيران والولايات المتحدة في المنطقة في زعزعة وقف إطلاق النار الهش في الأصل.



وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.9%، متأثراً بتراجع سهم شركة العربية للطيران الاقتصادي 3.6%، ونزول سهم بنك المشرق 5%.



وفي أبوظبي، انخفض المؤشر القياسي 0.3% مع خسارة سهم شركة الدار العقارية 0.3%.



أبطأ وتيرة



في الوقت نفسه، أظهر استطلاع، اليوم، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجل في أبريل الماضي أبطأ وتيرة نمو له منذ فبراير 2021، إذ أثرت الحرب على إيران سلباً على قطاعي الشحن والسياحة، مما أضر بالمبيعات والصادرات على حد سواء.



وتراجع المؤشر القياسي للسوق السعودية 0.8%. ونزل مؤشر بورصة قطر 0.6% مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1%.



وتراجعت المؤشرات في البحرين والكويت وعمان 1.2% و0.3% و0.1% على الترتيب.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 2.3%.