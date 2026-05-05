كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، مدفوعًا بزيادة في الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات.



الواردات والصادرات



وأظهرت البيانات ارتفاع العجز التجاري إلى 60.3 مليار دولار خلال مارس، مقارنةً ب57.8 مليار دولار في فبراير الماضي وفقًا للبيانات المعدلة، وجاءت القراءة قريبة من توقعات المحللين البالغة 60.4 مليار دولار.



وعلى جانب الأداء التجاري، ارتفعت قيمة الواردات الأمريكية بنسبة 2.3% لتصل إلى 381.2 مليار دولار، فيما زادت الصادرات بنسبة 2% لتسجل 320.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.



فجوة السلع والخدمات



وكان العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة قد ارتفع خلال شهر فبراير الماضي، وسط ارتفاع كل من الواردات والصادرات.



وأظهرت بيانات وزارة التجارة، أخيراً، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات توسعت 4.9% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 57.3 مليار دولار.



وارتفعت الصادرات 4.2% في فبراير، مدفوعة بشحنات الذهب والغاز الطبيعي. وزادت الواردات 4.3% نتيجة ارتفاع الشحنات الواردة من أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات والسيارات.