كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، عن مساعٍ إسرائيلية لاستئناف الحرب على إيران، واصفة المفاوضات بـ«مضيعة للوقت».



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن إسرائيل نقلت رسالة لواشنطن أن القيادة الأمنية والعسكرية تريد استئناف الهجمات على إيران، مبينة أن إسرائيل تعتقد أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت.



وإشارت إلى أن إسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات في إيران، كاشفة عن وضع مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأمريكيين في أبريل بنك أهداف جديد.



وذكرت الهيئة أن معظم الأهداف الجديدة المحددة في إيران منشآت للنفط الخام.



وتأتي التسريبات الإسرائيلية في الوقت الذي نقلت قناة «برس تي في» عن مصادر إيرانية قولها إن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مبينة أن الآلية الإيرانية الجديدة لعبور المضيق تتضمن الحصول على تصريح مسبق.



وأفادت المصادر أن السفن التي يوافق على مرورها ستتلقى بريداً إلكترونياً يتضمن تعليمات عبور مضيق هرمز.



من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إن تحويل مسار السفن داخل مضيق هرمز إلى ممر مخالف لما حددته إيران أمر غير آمن، وسيواجه برد حاسم، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إطلاق مشروع الحرية للمساعدة على إخراج سفن عالقة من المضيق.



وقالت قيادة البحرية فی الحرس الثوري الإيراني: «نحذر جميع السفن التي تنوي عبور المضيق؛ إن الطريق الآمن الوحيد للعبور عبر مضيق هرمز هو الممر الذي أعلنته البحرية الإيرانية سابقاً».



في غضون ذلك، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مطالباً طهران بالاستسلام.



وقال ترمب في تصريحات من البيت الأبيض «ينبغي لإيران أن ترفع الراية البيضاء، وتستسلم»، مضيفاً: «طهران تماطل، لكنها تريد إبرام اتفاق، الآن تحترمنا أكثر من أي وقت مضى».



وحول الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، قال ترمب: «لم تخترق أي سفينة الحصار».