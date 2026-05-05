أحبطت الأجهزة الأمنية السورية، اليوم (الثلاثاء)، مخططاً إرهابياً واسعاً، وفككت الخلية التي كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله: المخطط الإرهابي جرى إحباطه عبر تنفيذ عملية في محافظات عدة ضمن حملة أمنية متزامنة، موضحاً أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على جميع عناصر الخلية وضبط أسلحة بحوزتهم.



وقالت وزارة الداخلية في تدوينات على حسابها في «فيسبوك»: وضعت الوحدات المختصة يدها على ترسانة من العتاد العسكري المتكامل كانت بحوزة عناصر الخلية التابعة لمليشيا حزب الله، موضحة أن الأسلحة شملت عبوات ناسفة معدة للتفجير، وقواذف RPG مع حشواتها، إضافة إلى بنادق آلية وكميات من القنابل اليدوية والذخائر المتنوعة، إلى جانب تجهيزات رصد وإسناد فني شملت مناظير تخصصية وكاميرات.



وذكرت أن الخلية كانت في مراحل الجاهزية القصوى لبدء تنفيذ أجندتها التخريبية.



وأفادت الوزارة أن العملية تمت بالتعاون بين الوحدات المختصة في وزارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في محافظات دمشق، وحلب، وحمص، وطرطوس واللاذقية، موضحة أن العناصر الإرهابية تسللت إلى الأراضي السورية بعد تلقيهم تدريبات تخصصية مكثفة في لبنان.



وذكرت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة، متوعدة بالتصدي بحزم لكل ما من شأنه تهديد الاستقرار العام.



وأوضحت الوزارة أن العملية تأتي امتداداً لجهودها في ضرب أوكار الخلايا النائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، والتصدي لأي تهديدات تمس أمن المواطنين وسلامة البلاد.



وكان مصدر أمني في وزارة الداخلية قد أعلن في 19 أبريل الماضي إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بـ«حزب الله»، وذلك عبر عملية أمنية مشتركة بين الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، موضحاً أن الخلية كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود بهدف زعزعة الاستقرار، قبل أن تنجح الجهات المختصة في إفشال المخطط وضبط المتورطين.