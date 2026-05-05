وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، القيادات الإيرانية بـ«المختلين عقلياً»، موضحاً أنه لن يسمح لهم بامتلاك النووي.

وقال ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض: «النظام في إيران يتكون من أشخاص مرضى نفسياً ولن نسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي»، مبيناً أن إيران لا بحرية لديها ولا قوات جوية وقد تم تدمير ذلك بالكامل وقتل القادة.

وأضاف: «نخوض مناوشة عسكرية صغيرة وإيران لا تملك أي فرصة ولم تكن تملكها أبداً»، لافتاً إلى أن ما تملكه إيران الآن مجرد قوارب صغيرة مزودة بمدافع رشاشة.

وشدد ترمب بالقول: نقوم بعمل جيد في إيران وكل سفن إيران غارقة في البحر وكل شيء تم محوه، مضيفاً: نبلي بلاء حسنا في الملف الإيراني وأولويتنا هي الأمن القومي الأمريكي.

وتابع ترمب: «الولايات المتحدة هزمت إيران بأشواط، ومحونا أسطولها البحري وأغرقنا 149 سفينة»، متهماً النظام الإيراني بقتل 42 ألف متظاهر.

وقال ترمب: «ما لا يعجبني بسلوك إيران أنهم يتحدثون معي بإحترام وتقدير ثم يقولون أنهم لم يتحدثوا معي»، كاشفاً عن أطلاق إيران 111صاروخاً على حاملة الطائرات الأمريكية أثناء العمريات العسكرية واسقطت جميعها.

من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مسوؤلين أمريكيين قولهم: حذرنا إيران قبل بدء عملية «الحرية» في «هرمز» من التدخل، موضحين أن ترمب قد يأمر باستئناف العمليات ضد إيران هذا الأسبوع.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي دان كين قد قال في وقت سابق اليوم، الرئيس أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز، متهماً إيران بانتهك قانون البحار.

وأشار إلى أن قواته سجلت إطلاق نار عشوائياً من الجانب الإيراني، وهددت حركة الشحن بمضيق هرمز خلال الأسابيع السبعة الماضية، مبيناً أن إيران أطلقت النار على سفن تجارية 9 مرات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأكد دان كين أن قواته على أهبة الاستعداد لاستئناف القتال ضد إيران حال صدور الأوامر بذلك، موضحاً أن إيران هاجمت قواته 10 مرات منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وحث رئيس الأركان الأمريكي العالم على التحرك من أجل حرية العبور في مضيق هرمز، مبيناً أن الحصار البحري على إيران صامد.