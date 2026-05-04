أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) إغراق 7 قوارب صغيرة وسريعة إيرانية، مؤكداً تعرض سفينة كورية جنوبية لهجوم.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: أطلقت إيران بعض الهجمات على دول غير معنية في ما يتعلق بحركة السفن ضمن «مشروع الحرية»، بما في ذلك سفينة شحن كورية جنوبية.



وأضاف: ربما حان الوقت لكوريا الجنوبية للقدوم والانضمام إلى المهمة، لقد أسقطنا 7 قوارب صغيرة أو كما يسمونها، قوارب «سريعة»، وهذا كل ما تبقى لديهم.



وأشار إلى أنه باستثناء السفينة الكورية الجنوبية لم يحدث حتى هذه اللحظة أي ضرر أثناء المرور عبر مضيق هرمز، مبيناً أن وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين سيعقدان مؤتمراً صحفياً صباح غد.



وفي الوقت ذاته قال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» إن إيران ستُدمَّر في حال هاجمت السفن الأمريكية، مضيفاً: «الولايات المتحدة لديها ذخائر الآن أكثر مما كان سابقاً والقواعد مكدسة بالمعدات».



ولفت إلى أن «تواجد الأسطول العسكري في المنطقة مستمر»، معتبراً أن «إيران الآن أكثر مرونة في المحادثات».



وأضاف: «إما أن يبرم الإيرانيون اتفاقاً بحسن نية أو نستأنف العمليات القتالية»، موضحاً أن الحصار البحري على إيران هو أعظم مناورة عسكرية في التاريخ.



من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى عقد اجتماعات إسرائيلية أمنية لتقييم الوضع في المنطقة، ورفعت حالة التأهب في إسرائيل على خلفية التصعيد بالخليج.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن طائرات أمريكية إضافية وصلت اليوم إلى إسرائيل منها طائرات تزود بالوقود، فيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي قوله: «مستعدون للعودة للقتال فوراً، وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة».



يأتي ذلك بعد تعرض الإمارات لقصف صاروخي، إذ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى اعتراض 3 صواريخ أطلقت من إيران، بينما سقط رابع في البحر.



في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية على حسابها في «إكس» أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي جديد، مطالبة بالبقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.