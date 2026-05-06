طرح الفنان عبدالوهاب ألبومه الغنائي الجديد، الذي يضم ستة أعمال متنوعة، مؤكداً حضوره في الساحة الغنائية الخليجية، بعد سلسلة من الأعمال خلال السنوات الماضية.

وجاءت أغنية من شرانا في مقدمة الأعمال، وتعد التجربة الأولى لعبدالوهاب في اللون الشعبي، من كلمات قوس، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع مهند سيف.

ويضم الألبوم أيضاً أغنية الفصول الأربعة من كلمات ود، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع هشام السكران، وأغنية مو تمام من كلمات العالية شموخ العقلا، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع خالد عز، إضافة إلى أغنية آخر حدودك من كلمات ضي، وألحان راكان، وتوزيع براك المطوع، كما يتضمن الألبوم أغنية تبقى حبيبي من كلمات مزيد، وألحان راكان، وتوزيع عمر صباغ، إلى جانب أغنية على حاله من كلمات شامخ، وألحان أسامة بن جميل، وتوزيع هشام السكران.

ويحمل الألبوم الجديد تنوعًا في اختيارات عبدالوهاب الغنائية، بين الأغنية العاطفية واللون الشعبي.