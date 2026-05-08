تمكّن الفريق الطبي والجراحي المختص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم من تحقيق إنجاز طبي جديد بفصل التوأم الملتصق التنزاني «نانسي ونايس»، حيث أجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض.

16 ساعة ونصف عبر 10 مراحل

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: «إنه بفضل الله وتوفيقه ثم جهود زملائي وزميلاتي أعضاء الفريق الطبي والجراحي تم فصل التوأم التنزاني (نانسي ونايس) بعد (16) ساعة ونصف عبر (10) مراحل».

وأضاف: «جرى تنفيذ العملية بمشاركة (35) من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة العظام للأطفال وبقية التخصصات المساندة، وذلك لضمان أعلى درجات الدقة والسلامة خلال جميع مراحل العملية».

واستذكر الدكتور الربيعة أن التوأم كانتا تلتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد وتشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما أنهما تشتركان في الكبد والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج، والجهاز البولي والتناسلي مع وجود تشوه في الجهاز التناسلي الخارجي المشترك.

العملية الثالثة لفصل توائم ملتصقة من تنزانيا

ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن هذه العملية تُعد الثالثة لفصل توائم ملتصقة من تنزانيا، ورقم (71) ضمن سلسلة عمليات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي يمتد تاريخه لأكثر من (35) عامًا، وغطى (28) دولة، ودرس (157) حالة من مختلف أنحاء العالم؛ ما يؤكد دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، وذلك بدعم ورعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفع الدكتور عبدالله الربيعة باسمه ونيابة عن جميع أعضاء الفريق أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم السخي الذي يحظى به البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، حتى أصبحت المملكة مركزًا عالميًا متميزًا في هذا المجال، كما تقدم بالشكر لأعضاء الفريق الطبي والجراحي على جهودهم التي كانت سببًا بعد توفيق الله في هذا الإنجاز الطبي الجديد الذي يسجّل لهذا الوطن العزيز.

من جانبهم عبر ذوو التوأم التنزاني عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الرعاية الطبية الرفيعة التي حظي بها التوأم، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي لضمان نجاح العملية.